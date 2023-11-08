شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسواق نموذجية جديدة للباعة الجائلين تدخل الخدمة قريبًا فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة الجيزة لافتتاح 3 أسواق حضارية جديدة، في مركز ومدينة العياط، وحي بولاق الدكرور، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة على أعلى مستوى خدمي ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتواجه ظاهرة الباعة الجائلين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الأسواق النموذجية الجديدة المقررة افتتاحها وتشغيلها قريبًا، حيث تشهد أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية.

سوق العياط الحضارى

يقام السوق على مساحة 3700م2، ويضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وخدمات المحمول، كما يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، كما أنه مجهز بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق.



سوق العياط الحضارى



سوق العياط الحضارى



سوق العياط الحضارى



سوق العياط الحضارى

سوق راشد المراغى

يقام السوق بشارع المساكن بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور على مساحة 1430م2، ويستوعب 30 محلًا حضاريًا تتنوع مساحتها بين 20م و14م، وذلك بنحو 21 محلًا مساحتها 20 مترًا، و9 محلات مساحتها 14 مترًا، ويضم غرف إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، ومجهز بمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، مع مراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مدخل السوق ببلاط الإنترلوك.



سوق راشد المراغى الجديد فى الجيزة



سوق راشد المراغى الجديد فى الجيزة



سوق راشد المراغى الجديد فى الجيزة

سوق أحمد إبراهيم

يقام السوق بشارع الملكة بحي بولاق الدكرور على مساحة 800م2 تقريبا، ويضم 22 محلًا بمساحات كبيرة، إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل والمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء)، ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة.



سوق أحمد إبراهيم الجديد فى الجيزة



سوق أحمد إبراهيم الجديد فى الجيزة



سوق أحمد إبراهيم الجديد فى الجيزة

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتح في شهر مايو الماضي سوق السمك الحضارى بالمنيب، والذى يعد أحد أهم المشاريع التنموية التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

يقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.