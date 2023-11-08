شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق زيارات جودة التعليم للمؤسسات التعليمية للعام الدراسى 2023 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عشماوي بان الهيئة ستقوم بزيارة ما يقرب من 600 مدرسة موزعة على محافظات مصر في كافة المراحل التعليمية، كما تقوم الهيئة بإجراء زيارات اعتماد للكليات والبرامج المتقدمة بـ 30 جامعة حكومية وخاصة ومعاهد عليا. وعلى مستوي التعليم الأزهري ستقوم الهيئة بزيارات المراجعة الخارجية لاعتماد وتجديد اعتماد 3 كليات، و5 برامج بكليات جامعة الازهر، كما سيتم زيارة ما يقرب من 220 معهد أزهري على مستوي محافظات مصر.
وأكد عشماوي بان الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف تسعي إلى مضاعفة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد للوصول إلى مجتمع تعليمي قائم بأكمله على معايير الجودة العالمية للارتقاء بمخرجات التعليم المصري في كافة مراحله.
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