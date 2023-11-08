شكرا لقرائتكم خبر عن الجديد فى علاج السكتة الدماغية.. مؤتمر دولى غدا بمشاركة أساتذة 27 جامعة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الخميس، فعاليات المؤتمر الدولى السادس لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة وبمشاركة جميع أقسام أمراض المخ والاعصاب بالجامعات المصرية المختلفة لدراسة ومناقشة كل ما هو جديد فى علاج السكتة الدماغية واحدث التقنيات واخر ما وصل إلية العلم فى علاج السكتة الدماغية من إذابة الجلطات الدماغية والتداخل بالقسطرة العلاجية.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور فعاليات المؤتمر مجموعة من الاساتذة والخبراء الأجانب والعرب والمصريين وأيضا اساتذة المخ والأعصاب على مستوى الـ 27 جامعة الحكومية، وسيتم عرض تطورات وحدات السكتة الدماغية فى مختلف المحافظات المصرية وعرض آخر التطورات التى وصلت إليها ومناقشة معاييراعتماد الجودة للوحدات للإرتقاء بمنظومة العلاج و التهيئة للإعتماد لدخول التأمين الصحي الشامل.

كما يناقش المؤتمر بحسب تصريحات للدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، التطوير والتعليم والتدريب المستمر طريق المحاكاة واستخدام احدث التكنولوجيات لهذا التخصص الدقيق والتدخل بالقسطرة العلاجيةوسيتم مشاركة العديد من الخبراء الدوليين من الاجانب والعرب والمصريين بجانب جميع رؤساء اقسام المخ والاعصاب بكليات الطب المصرية مع وجود 5 أطباء عرب وأجانب من أشهر الخبراء فى هذا التخصص الدقيق لنشر العلم المتطور وتطبيقه لخدمة المريض المصرى.