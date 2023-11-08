شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستكمل حملة "شارك" لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك " استكملت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى، لليوم الثالث من الأسبوع الثانى على التوالى، وبمشاركة واسعة لتنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تسع محافظات هى الفيوم، أسوان، دمياط ،قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ، الاقصر، الاسماعيلية، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وشارك في اللقاءات التسع نحو 4500 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وعدد من الكيانات الشبابية .

تطرقت اللقاءات التسع إلى: أن المشاركة السياسية الشعبية الفعالة تظل رهينة بوجود الإنسان الواعى، أن التنمية تتعلق أولا وأخيرا بالإنسان، لأنها تستهدفه وتستخدمه وتوجه نشاطاتها ونتائجها لتؤثر فى حياته حاضراً ومستقبلا، ما يستدعى مشاركة الإنسان فى اختيارها وتوفير متطلباتها، وتعيين وسائلها وأساليبها وأهدافها، إن المشاركة السياسية هى جوهر الديمقراطية وروحها المتجسدة في إعطاء مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، عن طريق العملية الانتخابية.

وتناولت اللقاءات أهمية تعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة، انطلاقاً من كونها إحدى ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية واجباً وطني.

وتناولت أيضًا أن المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، وتعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأن المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة، وأن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة .

كما تطرقت اللقاءات إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصة فى إطار التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، مع ضرورة نشر الوعى والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

وحظيت اللقاءات التسع تفاعلًا كبير من قبل المشاركين الذين حرصوا على إبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، مؤكدين عبر مداخلاتهم أن هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز وعيهم وخلقت القناعة لديهم بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقبلة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

يذكر أن وزارة الشباب أعدت خُطة لتنفيذ نحو 162 لقاء حوارى بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري ، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024 ، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل ، باعتبارها واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، وأن الحملة تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول .