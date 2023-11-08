شكرا لقرائتكم خبر عن فى 7 خطوات.. لو عاوز تغير لجنتك الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى، للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابى، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابى للمواطن وفقا للقرب من محل السكن.

وحددت الهيئة 7 خطوات لتعديل لجنة الاقتراع الخاصة بالناخبين، وجاءت كالآتي:

1- التقدم بطلب عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.elections.eg)

2- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

3- يقوم المواطن من خلال هذا الطلب بملىء البيانات المطلوبة.

4- إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع.

5- تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.

6- الهيئة تحدد المقر الانتخابى الأقرب لمقدم الطلب.

7- يتقدم المواطن بالطلب في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.