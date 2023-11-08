"اتخنقنا ورميته".. اعترافات عامل دفع زميله من أعلى مبنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في اتهام عامل بدفع زميله من أعلى مبنى تحت الإنشاء في مدينة بدر.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم بعد أن تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من مستشفى باستقبال عامل مقيم بالشرقية مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، ولا يمكن استجوابه إثر سقوطه من علو.

وقال المتهم إن حال تواجده بصحبة المجني عليه - نجار - بعقار تحت الإنشاء في بدر حدثت مشادة كلامية بينهما حول العمل قام على إثرها بدفع المُصاب من أعلى الصبة الخرسانية بالطابق الثاني، ما أدى لسقوطه على المسطح الأرضي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.