مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين بالإسماعيلية لخلافات بينهم وضبط طرفيها.

تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصابين.

على الفور تم الانتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصين مصابين بعدة جروح طعنية بالجسم" توفى أحدهما متأثراً بإصابته)، طرف ثاني (عاطل وشقيقه "مُصابان بجروح متفرقة بالجسم") جميعهم مقيمين بدائرة المركز؛ بسبب وجود خلافات بينهم تعدى خلالها الأول من الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابتهما والتي أودت بحياة الأول.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.