ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص؛ لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بالمنوفية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أفادت قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (عامل رخام "مستأجر المنزل"، وعاطلان)، وبحوزتهم (الأدوات والمعدات المستخدمة في الحفر) كما عثر على (حفرة بالغرفة بقطر (متر × متر ونصف، وبعمق 10 أمتار).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.