فيديو- حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين من أخطر ظاهرة جوية الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع عن السنوات السابقة بقيم تصل لـ4 درجات والتي تسجل حاليا 32 درجة، بدلا من 28 درجة.

وأضافت غانم، لمصراوي، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، ليكون الطقس حار على معظم محافظات الوجه البحري، والقاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت: فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتكون أكثر انخفاضا في الساعات المتأخرة من الليل والتي تصل لـ 16 و17 درجة مئوية:.

وأشارت إلى أن أخطر الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تصل حتى الضباب وتنخفض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأوضحت أن الشبورة ستستمر خلال الـ 48 ساعة المقبلة في ساعات الليل المتأخرة وحتى فترات الصباح الباكر، وتبدأ تتلاشى مع أشعة الشمس.

وأكدت أنه يتم إبلاغ الهيئة العامة للمرور بأماكن وموعد تكون الشبورة المائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الطرق.