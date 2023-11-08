شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى لمتابعة الملفات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة ملفات الوزراء المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.