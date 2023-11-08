شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية تطمئن المواطنين: انبعاث رائحة غاز مساء اليوم بسبب ملء الخزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، تنويها هاما خاصا بقيام إحدى شركات الغاز الطبيعي، بملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطتي تخفيض الضغط (المحمودية_أبو قير)، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذى يترتب عليه انبعاث رائحة غاز قد تشعر بها المناطق المحيطة، وذلك مساء اليوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة 11 مساءً.

وناشدت المحافظة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا، وتؤكد أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير للجودة والسلامة.

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