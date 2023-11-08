شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين وحصار غزة..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، على عدم العودة للوضع قبل 7 أكتوبر في غزة، مضيفا: "يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد أزمة غزة.. يجب أن نتيح للفلسطينيين تقرير مصيرهم".

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية من أجل تهيئة الظروف لإرساء الأمن والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، لمنع تكرار الأزمة الحالية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجموعة السبع في اليابان: بعد انتهاء الحرب ستكون هناك فترة انتقالية في غزة وحماس لن تبقى مسيطرة على القطاع.