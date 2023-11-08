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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين وحصار غزة..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، على عدم العودة للوضع قبل 7 أكتوبر في غزة، مضيفا: "يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد أزمة غزة.. يجب أن نتيح للفلسطينيين تقرير مصيرهم".
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية من أجل تهيئة الظروف لإرساء الأمن والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، لمنع تكرار الأزمة الحالية.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجموعة السبع في اليابان: بعد انتهاء الحرب ستكون هناك فترة انتقالية في غزة وحماس لن تبقى مسيطرة على القطاع.
نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين الآن وفى المستقبل
اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدنة الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة
نريد انتهاء الصراع فى أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين
لا ينبغى فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها
واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية
فترة انتقالية فى غزة بعد الحرب والقطاع لن يظل تحت سيطرة حماس
يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد أزمة غزة.. يجب أن نتيح للفلسطينيين تقرير مصيرهم
أهمية وجود وحدة بالإدارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة
لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع
إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة وأن قادة إسرائيل أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك
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