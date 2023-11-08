شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مطلعة: اتصالات مصرية مكثفة لإقرار هدنة إنسانية في غزة وتبادل بعض الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.