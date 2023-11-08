شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة إقليمية بالأمم المتحدة: لولا مصر ما كان هناك باب أمل لمساعدة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ليلي بكر المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية بالشكر للدولة المصرية على مجهوداتها لمساندة الفلسطينيين فى قطاع غزة، جاء ذلك خلال حوارها لإذاعة الأمم المتحدة.

وقالت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية نشكر دولة مصر على انفتاحها ومساعدتها ومساندتها لهذا الموقف، مؤكدة " لولا مصر، ما كان هناك أى باب أمل أو مدخل لإيصال المساعدات".

وأكدت المسئولة الأممية، أن مستوى الكارثة وعدد الناس الذين يحتاجون للمساعدات فاق إمكانية أى دولة وحتى الأمم المتحدة ذاتها ولو كانت هناك إمكانية للوصول لكافة الموارد لإنقاذ حياة 2.2 مليون شخص، لا يمكن أن نكون بديلا.

وأضافت المسئولة الأممية: "حتى وفقا للقانون الدولي الإنساني - لأي حكومة أو أي جهة وخصوصا تلك التي تعمل في القطاع الصحي أو القطاع الأهلي أو قطاع الحماية. نحن لسنا بديلا. نحن نحاول المساعدة في لحظة صعبة جدا، وتقديم ما يحتاجه الناس من الحد الأدنى من المساعدات بما فيها المياه والكهرباء والوقود والأدوية والغذاء".

وشددت المسئولة الأقليمية: "الأهم الآن هو وقف إطلاق النار، والسماح ليس فقط بإدخال تلك المساعدات، بل وإعادة بناء غزة، ومساعدة أهالي غزة على البقاء في بيوتهم في أمان ودون أي خوف".