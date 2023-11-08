شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتفقد مستشفى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأجنحة الخاصة بمستشفى العريش، والخدمات التي تقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثني على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

وكان فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تفقد شاحنات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، موجها الشكر لمصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، عن معبر رفح البري هو بوابة الحياة لقطاع غزة.، مثمنا الدور المصري خلال الفترة الماضية.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن الزيارات الأممية المتعددة لمعبر رفح البري استهدفت متابعة الجهود الخاصة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كاشفا عن تجهيز قافلة جديدة استعدادا للدخول إلى قطاع غزة عقب الانتهاء من الإجراءات النهائية المتعارف عليها.