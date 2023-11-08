شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تشغيل رحلات قطارات الشباب والرياضة من القاهرة لأسوان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل رحلات قطارات الشباب والرياضة، من القاهرة للأقصر وأسوان، ضمن خطط تشجيع السياحة الداخلية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وتضمتن تعليمات الهيئة تشغيل رحلتين يوميا على خط القاهرة اسوان.

وتتكون الرحلات من عربات القطار الاسباني المكيفة، على أن يتحرك القطار رقم 1942 خط القاهرة اسوان من محطة القاهرة الساعة 5 مساء ليصل أسوان الساعة 5.10 دقائق صباحا، ويعود القطار برقم 1943 خط أسوان القاهرة ويتحرك من أسوان الساعة 8 مساء ويصل القاهرة الساعة 8 صباحا.

وحددت هيئة السكة الحديد، محطات توقف القطار وهى الجيزة، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، على أن يتم حجز الرحلات من خلال الموقع الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، بعد توافر شروط الحجز.