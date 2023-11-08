شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: علاج 4000 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنت تم تنفيذ قافلة بيطرية فى أسوان من يوم 4 /11/ 2023 حتى 8 /11/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحى أسوان لعلاج مواشى وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بأسوان وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلى وسونار لـ397 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطنى والتهاب الضرع لـ657 وعلاج الطفيليات الدخلية لـ 1212 حالة وتم عمل 54 عملية جراحية، وتم تحصين 715 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع 438 من الأغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش 697 بإجمالى 4170 حالة صغار مربى الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.