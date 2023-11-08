رئيس جامعة الأزهر: نحيى صمود الشعب الفلسطينى بمواجهة الهجوم الإسرائيلى الوحشى

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وهنأ طلاب إندونيسيا الذين يحتفون بتفوقهم وتخرجهم في جامعة الأزهر، موصيهم بتحمل الأمانة في نقل العلم ونشره في جميع البقاع، وأن يواصلوا اجتهادهم ولا يتوقفوا عند شهادة التخرج، فالعلم مجال واسع، وقيمة العلم في العمل به، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يبن في كل دولة مبنى، ولكنه يبني رجالًا في كل دولة.
وقال، إن لإندونيسيا مكانة كبيرة في الأزهر الشريف، وعدد طلابها من أكبر الأعداد الوافدة للدراسة بالأزهر الشريف؛ إذ يزيد عددهم على 13 ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة، ولها علاقات علمية قديمة مع الأزهر الشريف، وتقديرًا لهذه العلاقة القوية بين مصر الأزهر وإندونيسيا ألَّف الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، كتابًا جديدًا صدر منذ أيام بعنوان: ( الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف) يتضمن تاريخ العلاقات العلمية بين البلدين، وأهم الخريجين في جامعة الأزهر.
ويذكر أن حفل تكريم الخريجين والمتفوقين من طلاب إندونيسيا يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والسفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا في مصر، وحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين والدعوة الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي لسفارة إندونيسيا، ولفيف من العلماء.
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