شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق أبو غالب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى الشيخ زايد المركزي، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب المصابين جراء وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارتين بمدخل طريق أبو غالب بجوار كوبري الريف الأوروبي على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، رافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ومديرى مديريات الشئون الصحية والتربية والتعليم بالجيزة.
وتفقد المحافظ أقسام وعنابر المستشفى، لمتابعة الوضع الصحي للمصابين والاستماع لهم، واطلع على مستجدات حالتهم الصحية، واطمأن على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم من قبل إدارة المستشفى.
وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لجميع الحالات، وموجهًا برفع تقرير يومى بحالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة أخر حالة للمستشفى.
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