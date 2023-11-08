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شكرا لقرائتكم خبر عن "النجمة" للسيسي و"الشمس" لزهران.. الوطنية للانتخابات توافق على رموز مرشحى الرئاسة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً اليوم برئاسة المستشار حازم بدوي ـ نائب رئيس محكمة النقض
استعرضت الهيئة خلال اجتماعها اختيارات مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 للرموز الانتخابية في ضوء ما أبداه المرشحون وفقاً لأولوية تقديمهم لأوراق الترشح
ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على تخصيص:
• رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح السيسي
• رمز "الشمس" للمرشح فريد زهران
• رمز "النخلة" للمرشح عبدالسند يمامة
• رمز "السلم" للمرشح حازم عمر
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