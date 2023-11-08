إبراهيم عيسى: هدنة إنسانية قد تحدث في غزة بجهود مصرية خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الساعات المقبلة ربما تثمر بجهود مصر وضغوط أمريكية وصلت مداها من المجتمع المدني الأمريكي الذي يرفض الهُراء من دعم وحشية اسرائيل لهدنة إنسانية، مشيرا إلى أن هناك مظاهرات تحمل عشرات ومئات الآلاف تعترض على السياسة الامريكية في غزة.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، الأربعاء، أنه بسبب الضغوط والرأي العام الدولي والوساطات المصرية والعربية ربما تسفر عن هدنة إنسانية قصيرة أو طويلة تؤدي إلى إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات والشاحنات، فضلا عن إمكانية عمل تبادل رهائن بحيث تفرج حماس عن رهائن تحمل الجنسيات الأخرى.

وأوضح ابراهيم عيسى، أن حركة حماس لن تنتهي وستبقى لأنها فكرة وحركة ودعوة ويموت مقاتلين ويأتي غيرهم، ولكن حماس تلعب دورا تخريبيا للقضية الفلسطينية ولا تضع الشعب الفلسطيني الذي يعاني في ذهنه ولا خططه.