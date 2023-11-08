هل هناك سيئات جارية؟.. خالد الجندي يوضح - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل شيء يأمرنا به الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم، أو على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتطلب منا معرفة الضد فى المعنى، موضحا: "لما القرآن يقول لنا اللى بيساعد الناس هياخد أجر يبقى لازم نعرف إن اللي يعطل مصالح الناس هياخد سيئات".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،: "طيب فى صدقة جارية يعنى وانت ميت بتاخذ حسنات على ما فعلته، حتى يوم القيامة، وكمان من يفعل سيئة أو فتح باب شر هيخلى حنفية السيئات هتفضل مفتوحة على تربته حتى يوم القيامة".

وأوضح، أن أول من أدخل عبادة الأصنام سيظل يحصل على سيئات حتى الآن لز فى حد يعبدها، لافتا إلي أن الله سبحانه وتعالي يقول فى كتابه العزيز: "لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ".