شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 26 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 26 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيرا إلى تنوع الإصابات بين خطيرة ومعقدة، وهناك أكثر من 6000 مصاب يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة لعدم توفر العلاج لهم داخل المستشفيات.

,أضاف أحمد عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز للأحياء السكنية بالتالي كل الجرحى الذين يصلون المستشفيات عميقة ومعقدة وخطيرة لأن استخدام الاحتلال للسلاح المحرم دوليا يعقد الأمور الصحية داخل قطاع غزة.

وتابع الدكتور أشرف القدرة: "حتى هذه اللحظة لدينا عدد كبير من الشهداء لم نستطع إخراجهم من تحت الركام"، موجها رسالة إلى الدولة المصرية قائلا: "نكن كل الاحترام والتقدير لمصر التي ترعى المصابين طبيا والموقف العظيم تجاه الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى ضرورة وجود حماية دولية للحفاظ على مستشفيات قطاع غزة التي تقوم بواجبها حيال الإصابات الخطيرة للشعب الفلسطيني وإنقاذ حياة الجرحى، متابعا: "التهديد المباشر للمستشفيات والحملة المشؤومة للاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة منظومة الإسعاف يربك العمل الصحي ويجعل المنظومة الصحية في حالة خوف وقلق واستهداف مركز".