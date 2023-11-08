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قطع المياه 8 ساعات عن منطقة كمبرة وكفر حكيم بالجيزة مساء الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لأعمال مشروع محور البراجيل، وتغيير مسار خط مياه قطر 300مم، والمتعارض مع مسار المحور، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء تلك الأعمال.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: "كمبرة، كفر حكيم"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق  10/ 11 /2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023

 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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