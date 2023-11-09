شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره السويدي ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، ضرورة وقف إطلاق النار، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم حول الأوضاع في غزة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (أكس) - إن الوزيرين تبادلا التقديرات، بشأن الوضعين الأمني والإنساني في قطاع غزة.