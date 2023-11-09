نفذوا 25 جريمة سرقة.. ضبط 3 تشكيلات عصابية في حملات أمنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن بني سويف والدقهلية والمنوفية عدة حملات أمنية لاستهداف التشكيلات العصابية تخصص سرقة متنوعة.

وأسفرت جهود الحملات على مدار 24 ساعة في مديرية أمن بني سويف عن ضبط 3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية"، من بينهم عميل "سيئ النية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات.

وأسفرت جهود الحملات في الدقهلية عن ضبط 3 أشخاص- "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم فب المسروقات لعميليهم "سيئا النية" ( عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما ، وأرشدوا عن المسروقات.

وفي المنوفية نجحت أجهزة الأمن في ضبط (3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، مستخدمين سيارة ملاكي وكذا 3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة ( 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية"، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.