"هعدي الأول".. خلاف داخل مول ينتهي بابنة هبة قطب وموظف داخل قسم الشرطة بزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يستمع رجال الشرطة إلى أقوال ابنة خبيرة العلاقات الأسرية هبة قطب وموظف إثر تشاجرهما داخل مول شهير بالشيخ زايد.

الشرطة اصطحبت الطرفان إلى قسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مسؤولية كل منهما.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بمول تجاري شهير بالشيخ زايد بنشوب مشاجرة وتراشق بالألفاظ بين ابنة "قطب" وموظف.

التحريات الأولية أرجعت السبب إلى خلاف على أولوية المرور بالسيارة تطور إلى تبادل السب والشتم لتتحفظ الشرطة على الطرفين.