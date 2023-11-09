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اندلاع حريق داخل شقة بحدائق الأهرام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع داخل شقة بمنطقة حدائق الأهرام مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالبوابة الأولى.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بعقار مكون من ٥ طوابق وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى المجاورات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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