الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بمحاولة غسل مبالغ مالية كبيرة في مجال تجارة المواد المخدرة.

وكشفت التحريات قيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.