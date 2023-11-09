مصاب بحروق وآخر باختناق في حريق شقة بجوار مستشفى بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
مصاب بحروق وآخر بحالة اختناق حصيلة حريق شقة بعقار سكني بمنطقة فيصل غرب الجيزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع أحمد لطفي.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بجوار مستشفى الجزيرة ما أسفر عن مصاب بحروق وآخر بحالة اختناق بالدخان.
تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.