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مصاب بحروق وآخر باختناق في حريق شقة بجوار مستشفى بفيصل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مصاب بحروق وآخر بحالة اختناق حصيلة حريق شقة بعقار سكني بمنطقة فيصل غرب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع أحمد لطفي.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بجوار مستشفى الجزيرة ما أسفر عن مصاب بحروق وآخر بحالة اختناق بالدخان.

تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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