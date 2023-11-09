مصاب بحروق وآخر باختناق في حريق شقة بجوار مستشفى بفيصل

تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بجوار مستشفى الجزيرة ما أسفر عن مصاب بحروق وآخر بحالة اختناق بالدخان.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية