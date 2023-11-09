المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: لا يمكن التحدث عن هدنة في غزة بوجود إرهابيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال سامويل ويربيرج المتحدث الإقليمى الخارجية الأمريكية، إن مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية لابد أن يكون فى يد الفلسطينين وليس أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو أي طرف، منوها أنه تم التواصل مع إسرائيل منذ الساعات الأولى وأى دولة لها حق فى الدفاع عن نفسها ومنها إسرائيل.

وأضاف ويربيرج خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء:"لدينا أهمية فى إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، مبينا أن أمريكا حتى الآن لم تتحدث عن أى هدنة فى غزة وصعب التحدث عن أى هدنو بين دولة ومجموعة إرهابية.

وأكد ويربيرج أننا نتطلع إلى وقفات إنسانية مؤقتة فى غزة ونبحث فى ذلك مع الجانب الإسرائيلى، موضحا أن الولايات المتحدة ضد التهجير القسرى للفلسطنيين من أراضيهم إلى أراضى أخرى سواء إلى مصر أو الأردن.