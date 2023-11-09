نشرة التوك شو.. موعد افتتاح الخط الثالث للمترو وتصريحات عبد السند يمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عبد السند يمامة: الأزمة الحالية غير مسبوقة.. ولن أتعامل مع صندوق النقد حال فوزي بالرئاسة

قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، إن الإصلاح الأقتصادي له مقدمات، منوها أن الأزمة الأقتصادية عرض لمرض.

وأضاف يمامة خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعا: "قضيت ٣٣ عاما فى العمل الجامعي ولدى ٢٨ مؤلفا، موضحا:" أنا الوحيد الذى اعترضت فى عهد مبارك على إدخال أموال التأمينات ضمن سلطة وزارة المالية"، موضحًا أن ارتفاع الدولار من ٧ جنيه إلى ٤٧ فى ١٠ سنوات سببه ارتفاع فاتورة الاستيراد لأكثر من ٧٥%.

- وزير النقل يكشف موعد افتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق - فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم عمل دراسات جدوى اقتصادية ودراسة أثر بيئي وأثر اجتماعي قبل تنفيذ أي مشروع.

وأعلن وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل مونوريل شرق النيل تجريبيا، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا خلال شهر أو شهرين افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي الخط الثالث من المترو الذي يبدأ من محطة الكيت كات إلى الدائري وذلك طبقا لخطة التشغيل بالركاب.

وأشار إلى أن تشغيل المونوريل تجريبيا يستغرق 6 أشهر على عكس المترو الذي يعمل تجريبيا من شهر لشهرين كون الأخير موجود في مصر من زمن بينما المونوريل سيحتاج أطقم مدربة وتأهيل أنظمة المونوريل.

- وزير النقل: ندرس مد خط المترو من حلوان لشبين القناطر - فيديو

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل وتطورات مرفق النقل في مصر.

وأضاف خلال حلقة الأربعاء من برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن هناك شكاوى عدة من المواطنين بشأن قطار 23 يوليو الذي يمر من المرج الجديدة لشبين القناطر حول عدم نظافته وقلة جودته، مشيرا إلى أنه يتم تم التفكير في مد خط المترو من حلوان حتى شبين القناطر.

وتابع الوزير: بدل رمي القطارات تم تطويرها وتجديدها واستغلالها في محطات القطارات، وسيتم البدء في تطوير 23 قطارا لخدمة الركاب من المرج لشبين القناطر والعكس، مضيفا:"الخط الرابع للمترو يبدأ من أكتوبر ويعبر النيل، مرورا بالقلعة حتى الرحاب ومدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا شركات وطنية تعمل في مجال الأنظمة الإكترونية".

- عقب السيجارة.. وزير النقل: أتلقي شكاوي ركاب القطارات ويتم حلها فورًا

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل نجاح معرض النقل الذكي في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن معرض النقل الذكي من حيث تنوع المعروضات والشركات المشاركة وتوطين الصناعات المحلية هو أكبر معرض في إفريقيا والشرق الأوسط، وأحد وزراء الدول الأجنبية أكد أن مصر تسير على خطى جيدة في مجال النقل، مبينا أن الرئيس السيسي وجه منذ العام الماضي بتوطين الصناعة في مجال النقل، ونعمل على تطوير أنظمة الانتقالات والإشارات المتحركة، ومصر بها أكبر 5 خطوط ملاحية بحرية وتشغيلية في العالم.

وتابع الوزير قائلا:«واحد صور لي عقب سيجارة وبعتهالي على التليفون وقالي يا فندم أنا غيران على القطار بتاعي، ومواطن آخر لقى صرصار في القطار بمحطة أسيوط وقبل الوصول للقاهرة تم تعقيمه وتبخيره، وأتابع بدقة كل المشكلات التي تواجه ركاب قطارات الصعيد وحلها فورا، وعدد الركاب يتم حصره وفق التذاكر التي يتم حجزها سواء على الشباك أو داخل القطار أو عبر التطبيقات الذكية، ولدينا 850 عربة نقل غلال للصوامع بدون فاقد وكامل أمان ».

- إبراهيم عيسى: حماس لا تدافع عن القضية الفلسطينية وتواجه حكومة "مختلة"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشاهد المذابح والمجازر في غزة من إلقاء قنابل وصواريخ وتفجيرات إسرائيلية مستمرة ولا تزال تملأ الأسماع وتصدم العيون، موضحا أننا أمام معارك تنتهي بضحايا مدنيين أو نازحين والتعود على تكرار هذه المشاهد امر كارثي.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الكارثة تكمن في تعود المجتمع العربي على نفسه مقتولا أو يعتاد على عجزه أو استمراء فكرة المؤامرة الكونية ووضع نفسه موضع الضحية، مشيرا إلى أن حركة حماس لا تدافع عن القضية الفلسطينية ولكن أفكارها ومشروعاتها.

- إبراهيم عيسى: حماس لا تدافع عن القضية الفلسطينية وتواجه حكومة "مختلة"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشاهد المذابح والمجازر في غزة من إلقاء قنابل وصواريخ وتفجيرات إسرائيلية مستمرة ولا تزال تملأ الأسماع وتصدم العيون، موضحا أننا أمام معارك تنتهي بضحايا مدنيين أو نازحين والتعود على تكرار هذه المشاهد امر كارثي.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الكارثة تكمن في تعود المجتمع العربي على نفسه مقتولا أو يعتاد على عجزه أو استمراء فكرة المؤامرة الكونية ووضع نفسه موضع الضحية، مشيرا إلى أن حركة حماس لا تدافع عن القضية الفلسطينية ولكن أفكارها ومشروعاتها.

وتابع: "الشعب الفلسطيني يعاني وينزح ولا يستطيع التوجع من أفعال حركة حماس"، مؤكدا أن حركة حماس غير وطنية تواجه حكومة مختلة يتزعمها نتنياهو مهمتها إبادة الشعب الفلسطينية.

- المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: لا يمكن التحدث عن هدنة في غزة بوجود إرهابيين

قال سامويل ويربيرج المتحدث الإقليمى الخارجية الأمريكية، إن مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية لابد أن يكون فى يد الفلسطينين وليس أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو أي طرف، منوها أنه تم التواصل مع إسرائيل منذ الساعات الأولى وأى دولة لها حق فى الدفاع عن نفسها ومنها إسرائيل.

وأضاف ويربيرج خلال مداخلة عبر زووم لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعاء:"لدينا أهمية فى إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، مبينا أن أمريكا حتى الآن لم تتحدث عن أى هدنة فى غزة وصعب التحدث عن أى هدنو بين دولة ومجموعة إرهابية.