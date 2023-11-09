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87 % من القراء يطالبون بالتوسع فى منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات، ايد غالبية القراء  مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات.

وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات.


الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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