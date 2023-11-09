شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بالتوسع فى منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات، ايد غالبية القراء مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات.

وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في المحافظات.