شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة تصل حد الضباب وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
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