شكرا لقرائتكم خبر عن حكم صيام المسلم يوم ذكرى ميلاده شكرًا لله؟..دار الافتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما حكم صيام الإنسان يوم ذكرى ميلاده؟ فأنا أحتفل بيوم ميلادي بصومه شكرًا لله تعالى، وعندما عَلِم بعض الناس بذلك قال لي: إنه بدعة، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك، سؤال أجابت عنه دار الافتاء وجاء رد الدار كالآتى:

احتفال الإنسان بيوم ميلاده بصومه شكرًا لله تعالى من الأمور المباحة شرعًا، والصيام بهذه النية ممَّا يُثاب الإنسان عليه، ولا يُعدُّ ذلك من البدع المذمومة شرعًا.