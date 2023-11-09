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حكم صيام المسلم يوم ذكرى ميلاده شكرًا لله؟..دار الافتاء تجيب

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القاهرة - سامية سيد - ما حكم صيام الإنسان يوم ذكرى ميلاده؟ فأنا أحتفل بيوم ميلادي بصومه شكرًا لله تعالى، وعندما عَلِم بعض الناس بذلك قال لي: إنه بدعة، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك، سؤال أجابت عنه دار الافتاء وجاء رد الدار كالآتى: 

 

احتفال الإنسان بيوم ميلاده بصومه شكرًا لله تعالى من الأمور المباحة شرعًا، والصيام بهذه النية ممَّا يُثاب الإنسان عليه، ولا يُعدُّ ذلك من البدع المذمومة شرعًا.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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