"البكباشي" يكشف لمصراوي موعد إتاحة استخراج كعب العمل إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأت وزارة العمل، الاستعداد لإطلاق بعض الخدمات الإلكترونية للمواطنين، على منصة مصر الرقمية، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي وعالم التكنولوجيا، والمتغيرات الطارئة على سوق العمل بضرورة التحول التكنولوجي.

وقال حسين صبري البكباشي، مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، إن وزارة العمل بصدد إطلاق خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيًا خلال شهر.

وأضاف "البكباشي" لـ "الخليج 365" في تصريحات خاصة، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة خدمة التدريب عن بعد إلكترونيًا، وقياس مستوي المهارة، وترخيص عمل الأجانب.

وأوضح مستشار وزير القوي العاملة، أن الثلاث الخدمات السابقة سوف يتم إطلاقهم على بداية السنة الجديدة.

وكان عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، كشف لمصراوي، التحول الرقمي متواجد بالوزارة في الوقت الحالي والدولة، وأنه سيكون هناك تعاون مع الشركاء ووزارة الاتصالات لرقمنة ووضع نظم للمصريين بالخارج، إلى جانب الحوسبة، وتفتيش العمل.

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