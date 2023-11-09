"عفاف" تطلب خلع زوجها: "مسكته بيحضن بنت الجيران فوق السطح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "عفاف. م"، 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها مبررة طلبها:" شفته مع بنت الجيران على سطح البيت".

تروي عفاف تفاصيل زواجها: ارتبطت بزوجي بقصة حب قبل سنوات، تقدم بعدها إلى أسرتي لخطبتي وبعد محاولات عديدة وافق والدي قم انتقلنا بعد عدة أشهر إلى منزل الزوجية. واستمر زواجنا ٤ سنوات، رزقنا الله خلالها بطفلي "عدنان" ٣سنوات.

تواصل الزوجة: قضيت أجمل أيام حياتي مع زوجي حتى مر بأزمة مالية خلال جائحة كورونا. حينها فكر في فتح محل خاص به كي يكون قادرًا على تلبية متطلبات المنزل، ومن هنا بدأت الخلافات.

تشكو الزوجة: بعد فترة من افتتاح زوجي لمحل أحذية حريمي وجدته يتحدث مع كافة البنات بالمنطقة بحجة أنه يبيع لهم الأحذية، حتى أنه بات يقوم بإنشاء صفحات خاصة لبيع البضائع ويستغل ذلك للتحدث معهم عبر الشات الخاص.

تضيف "عفاف": بعد فترة من هذا الوضع، شاهدت زوجي ذات يوم يصعد إلى الطابق الأخير من العقار الذي نسكن به، وبعد دقائق صعدت خلفه، وقد شاهدته في وضع مُخل مع إحدى فتيات الجيران "شفته بيحضنها فوق السطح"، وبعدما لاحظ وجودي طالبني بعدم التحدث وسيقوم بتنفيذ كامل طلباتي.

تختتم: بعدها طالبته بالطلاق لكنه رفض فلم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده حملت رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٠٢٢، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.