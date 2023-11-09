شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك للمستهلك.. التموين تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بفترة إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لزيادة المعروض من منتجات المعادن الثمينة في السوق المحلي .

وأكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب لـ " الخليج 365" أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة إعفاء واردات الذهب من الخارج من الرسوم الجمركية يصب في مصلحة المستهلك ، حيث سيعمل على زيادة المعروض من منتجات المعدن الثمين في الأسواق، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة، لافتا الى أن أسعار الذهب شهدت على مدار الأشهر الماضية وبالتحديد قبل مبادرة مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ارتفاعات كبيرة مقارنة بالسعر العالمي، نتيجة زيادة حجم الطلب عن المعروض فى الأسواق.

وأضاف ناجى فرج لـ ”الخليج 365” أن مد الفترة 6 أشهر مقبلة يؤكد مدى حرص الدولة على ضبط سوق الذهب من خلال زيادة حجم المعروض، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأسعار، حيث أن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار المعدن الثمين بجانب عوامل أخرى.