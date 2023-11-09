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قرار جمهورى بتجديد ندب عدد من القضاة بلجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 505 لسنة 2023 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم للعمل بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018  الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، للعمل باللجنة المشكلة، لمدة عام اعتبارا من 1أكتوبر 2023.

 

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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