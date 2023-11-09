شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتجديد ندب عدد من القضاة بلجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 505 لسنة 2023 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم للعمل بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، للعمل باللجنة المشكلة، لمدة عام اعتبارا من 1أكتوبر 2023.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.