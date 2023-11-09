شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن كفر حكيم بالجيزة مساء غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "كمبرة، وكفر حكيم"، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 10/ 11 /2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023.

وأرجعت الشركة سبب القطع إلى أعمال مشروع محور البراجيل، وتغيير مسار خط مياه قطر 300مم، والمتعارض مع مسار المحور.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

جديرٌ بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، خصصت قنوات للتواصل مع المواطنين، تشمل (الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.