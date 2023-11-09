شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد اليوم دورة تدريبية للصحفيين عن مقاومة المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر دورة تدريبية عن بعد للعاملين في مجال الإعلام عن مقاومة مضادات الميكروبات، وتفعيل دور الصحفيين من إقليم شرق المتوسط في الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات، مع دراسة حالة من أوضاع الطوارئ.

تناقش الدورة المشكلة المتنامية لمقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين عملية إعداد تقارير بشأنها، ومقاومة مضادات الميكروبات باعتبارها خطر يُهدِّد الصحة والنظم الصحية في الإقليم، وتشير التقديرات إلى أن مقاومة البكتيريا للأدوية قد أودت بحياة 110000 شخص في الإقليم في عام 2019، ولا يزال الوضع يزداد سوءًا، وفي إقليم يواجه تحديات كثيرة، هناك قصور في الإبلاغ عن الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات.

وتستبق هذه الدورة التدريبية الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، الذي ينطلق هذا العام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2023، فوسائل الإعلام تستطيع أداء دور محوري في تحسين الوعي بهذه القضية وفهمها والإحاطة بأسبابها وعواقبها، وتقديم إرشادات للجمهور وراسمي السياسات بشأن الإجراءات التي يمكن، بل ينبغي، اتخاذها في هذا الصدد.

وقالت المنظمة، إن مقاومة مضادات الميكروبات قضية تقنية ومُعقَّدة، تنشأ عن مجموعة من العوامل، ومن المهم أن نحدد سبلًا لنقل رواية أبسط، لكنها مقنعة، تقدم إلى الجمهور معلومات تتجاوز تغطية وسائل الإعلام الرئيسية لهذه القضية، التي لا تزال في أغلب الوقت تقتصر على التقارير الرسمية أو الاكتشافات العلمية.

وتهدف الدورة التدريبية، التي يتولى تيسيرها باللغة العربية مع توفر الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، خبراء تقنيون وعاملون بارزون في هذا المجال، إلى ما يلي:

1.إذكاء وعي الصحفيين في الإقليم وتعزيز فهمهم للخطر الذي تمثله مقاومة مضادات الميكروبات.

2.عرْض دراسة حالة عن مقاومة مضادات الميكروبات في أوضاع الطوارئ.

3. تحديد طرق جذابة يقدم من خلالها الصحفيون تقاريرهم الإخبارية عن مقاومة مضادات الميكروبات

4. توعية الصحفيين بأسباب مقاومة مضادات الميكروبات وعواقبها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من آثارها

5. تبادل القصص التي تركز على الناس، ومنهم الناجون من حالات العدوى الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، والمهنيون الصحيون في الخطوط الأمامية، والشباب المشاركون في الاستجابة لهذه القضية.

6. زيادة التقارير التي تعرضها وسائل الإعلام في الإقليم خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات. 7.إنشاء شبكة من الصحفيين تُعنى بتقديم تقاريرعن مقاومة مضادات الميكروبات بعد الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.