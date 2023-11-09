شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير العدل بإنشاء 6 فروع توثيق متنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات المستشار عمر مروان وزير العدل، بإنشاء فرع توثيق متنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل والتى تقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له وهو يوم الجمعة.

وحملت قرارات وزير العدل إنشاء أفرع للتوثيق باسم مركز خدمات مصر المتنقل ارقام 6256 و6257 و6258 و6259 و6260 و6261 والتى تتبع مكاتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، في الأيام التي تحدد له.