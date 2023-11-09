شكرا لقرائتكم خبر عن تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم جلسة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تخصص بورصة السلع جلسة أسبوعياً للتداول على السكر.

وتهدف البورصة المصرية للسلع من خلال تداول السكر الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار عادلة في الأسواق حيث سبق ونجحت البورصة في طرح العديد من المنتجات مثل القمح والذرة والردة وغيرها من السلع الأخرى

ويأتي ذلك في الوقت الذي يوجد مخزون كبير لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.