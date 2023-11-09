شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يعلن تسلم نظيره الفلسطينى 81 شاحنة مساعدات إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصري، تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لعدد 81 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.

وتتواصل جهود الدولة المصرية في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، حيث خصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها إلى قطاع غزة كما تساهم مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى توفير المساعدات الغذائية.

وذكرت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، أن فريقا فنيا إنسانيا من الأمم المتحدة سيتوجه اليوم إلى العريش؛ ليقدم الدعم الفني والاستشاري للهلال الأحمر المصري وضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة.