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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:

 

-الطماطم بـ 15.5جنيه.   

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها.

 

‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.   

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎الجزر 12.5جنيه.  

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 17 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه.

 

 جوافه بـ 17 جنيها.  

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

-الموز البلدى 17 جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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