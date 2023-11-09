شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي: -الطماطم بـ 15.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها. ‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎الجزر 12.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28.5 جنيه. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه. جوافه بـ 17 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. -الموز البلدى 17 جنيها.

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