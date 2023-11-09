فيديو يقود مباحث بولاق لعصابة سرقة سور محور صفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر شخصين يسرقان أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن.

إدارة المتابعة رصدت تداول مقطع فيديو متضمناً قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بالفحص والمعاينة توصلت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى تورط عاملي خردة لهما معلومات جنائية وأمكن ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أيمن سكوري معاون المباحث من ضبط مالك مخزن الخردة بحوزته القطع الحديدية المستولى عليها وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.