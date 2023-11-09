مأمورية تداهم ورشة خراط لتصنيع الأسلحة في البدرشين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على مالك ورشة خراطة بتهمة تحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب أن مالك ورشة خراطة يدير الورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها. بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين من ضبط المتهم.

عُثر بحيازته على ( 4 طبنجات معدلة – 4 خزائن طبنجة - 4 فرد محلي - عدد من الطلقات – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع) وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.