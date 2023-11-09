جثة على السرير في شهر العسل.. لماذا قتلت "أميرة" عريسها بعد 6 أيام زواج بالبحيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واحدة من جرائم القتل البشعة التي راح ضحيتها شاب على يد زوجته خلال أسبوع الزفاف.

العريس المجني عليه "الشحات. م" 28 سنة، عاش قصة حب من طرف واحد تجاه "أميرة. س" 20 سنة، إلى أن قرر التقدم لخطبتها من أسرتها. لم تنتظر الأسرة كثيرًا ووافقت على الخطبة رغم رفض الفتاة. وبعد عام ونصف أقيم حفل الزفاف في فبراير 2018، وبدأ الزوجان حياتهما الزوجية.

العروس لم تكن تفكر حينها سوى في إنهاء هذه الزيجة في أسرع وقت ممكن "مبحبوش ومش عايزاه وأهلي أجبروني عليه". حتى أن الخلافات بدأت بينهما منذ اليوم الأول للزواج.

ما دار في عقل الفتاة في اليوم الأول من حفل الزفاف هو إبعاد زوجها عنها والتهرب منه بشتى الطرق كي لا يمارس حقه الشرعي معها، والعودة إلى حبيبها السابق والزواج منه. فالعروس رفضت معاشرة زوجها بحجة وجود عذر شرعي لديها، ما جعله يشك فيها وطالب بعرضها على طبيبة، لبيان كونها بكرًا من عدمه.

تفكير الزوجة كان سريعًا في الخلاص من الضحية، وقامت بإحضار كميات من سم الفئران "عايزة سم فئران عشان شوفت فار في المطبخ وكل حاجة جيدة في الشقة" كان ذلك مبرر الزوجة لإحضار السم داخل الشقة.

على الفور أحضر الزوج سم الفئران لكن زوجته كان تفكيرها مغايرًا؛ فقامت بوضع كمية من سم الفئران داخل كوب عصير أعدته لزوجها في اليوم السادس من الزفاف، ثم أعطته إياه في محاولة منها لإيهامه بحبها له.

بعد تناول الشاب كوب العصير لم يشعر بنفسه إلا وهو في حالة إعياء شديدة، حتى بدأ يستغيث بوالده "مراتي حطتلي سم فيران في العصير". حاول والده إنقاذه ونقله لإحدى المستشفيات لمحاولة إنقاذه؛ لكن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مدة قصيرة.

تقرير الطب الشرعي كشف أن سبب الوفاة هو وجود آثار سم فئران مخلوط بالعصير، وقد توفي الشاب متأثرًا بهذا السم.

المستشفى التي تواجد بها المجني عليه، قامت بإبلاغ مديرية أمن البحيرة، بوصول شاب مقيم بمركز إيتاي البارود، مصابًا بتسمم فسفوري بسبب تناول سم فئران في العصير، وتوفي عقب تحويله إلى المستشفى.

التحقيقات التي أجريت حول الواقعة كشفت أن زوجة المجني عليه هي المتسببة في وفاته بسبب ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شاب آخر، وترغب في التخلص من زوجها.

ساعات قليلة وتم ضبطها وجرى عرضها مباشرة على النيابة العامة، وإحالتها للمحاكمة عقب اعترافها بارتكاب الواقعة "مكنتش عايزاه وبحب واحد تاني.. وشربت جوزي سم فيران في أسبوع الفرح".

وفي 27 يوليو 2020 أحالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة ايتاي البارود الجزئية، أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل زوجها بعد 5 أيام فقط من الزفاف، بوضع "سم فئران" له في العصير.