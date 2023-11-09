"مافيش مخدرات ولا خمور".. تفاصيل التحقيقات مع منظمين حفل المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل أحداث حفل المنصورية التي نظمها عدد من طلاب مدرسة "انترناشيونال" احتفالات بـ"الهالوين" وانتهت بإلقاء القبض على عدد من أهالي المنطقة بعد تعديهم بالضرب على المتواجدين بالحفل بسبب حالة الفوضى وارتفاع الأصوات من داخل الفيلا التي شهدت الحفل.

وكشفت التحقيقات في قضية حفل فيلا المنصورية أو حفل sync، والمقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفل تم تنظيمه بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة، ولم يُخطر به أمنيًا وهو ما أدى إلى حدوث حالة الهرج والمرج في نهاية الحفل.

واستجوبت النيابة العامة، "يحيى.ع" لاتهامه بتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل وإقامة وإدارة ملهى بغير ترخيص، وتقديم مشروبات كحولية دون ترخيص.

وأنكر المتهم أمام النيابة العامة، التهم المنسوبة إليه وقرر أنه قام بناء على طلب صديقه المتهم "علي.أ" ببيع بعض تذاكر الحفل لبعض الطلبة لقاء 900 جنيه لفئة من التذاكر و1400 جنيه لفئة أخرى وقاما بتوريد ثمنها لشركة "بالس" كمقدم نظير وعد الشركة بأنها ستقوم بتنظيم حفل مجاني للطلاب بأحد الفنادق في يونيو القادم.

وأنكر المتهم وجود أي مواد مخدرة أو تعدٍّ بالحفل ولم يشاهد أية مشاجرات أو اعتداءات أو أسلحة سواء في الحفل أو محيطه كما لم يحدث أية وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية.

كما استجوبت النيابة العامة، علي.أ بتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل مادي وإقامة وإدارة ملهى بغير ترخيص وتقديم مشروبات روحية بدون ترخيص.

وأنكر المتهم أمام النيابة العامة، الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر أنه اتفق مع شركة بالس على تنظيم الحفل بدون نفع مادي يعود عليه احتفالا بعيد الهالوين، وأنه حضر الحفل وكان يتضمن فقرات رقص فقط ولم يبصر أي مواد مخدرة أو مشروبات كحولية.

وأشار المتهم أنه انصرف من الحفل قبل انتهائه ولم يشاهد أي مشاجرات أو اعتداءات أو أسلحة سواء في الحفل أو محيطه كما لم يحدث أية وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية.

وتنامى المتهم إلى علمه بعد استيقاظه في اليوم التالي، أن هناك مشاجرة نشبت بعد الحفل، ولا يعلم تفصيلاتها ولا أطرافها، وبمواجهته بالمقاطع المرئية نفى حدوث أيها أمامه.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال المتهم الثاني، ويدعى شريف.أ، لاتهامه بتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل وإقامة وإدارة ملهى بغير ترخيص، وتقديم مشروبات روحية بدون ترخيص.

فأنكر المتهم، وقرر أنه اتفق مع سابقه على توريد معدات حفل للهالوين "أجهزة صوت وإضاءة" وأنه ذهب للحفل الحادية عشرة مساءً للاطمئنان على المعدات.

وأشار المتهم، إلى أن كان البعض يذكر أن هناك عربًا خارج الحفل يوقفون من يخرج من الحفل ومضايقتهم، إلا أنه خرج لاستبيان الأمر، ووجد أنها شائعات، ولم يكن هناك أحد بالخارج كما لم يحدث أي وقائع خطف أو تحرش أو إطلاق أعيرة نارية، وبمواجهته بالمقاطع المرئية نفى حدوث أيها أمامه.