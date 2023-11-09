طعنات بـ"السكين".. استمرار حبس المتهم بقتل زميله في العمل بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل زميله بمنطقة الزيتون 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من أهالي المنطقة مفاده سقوط قتيل بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في صدره.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وأضافت التحريات أن المتهم توجه لمحل إقامة القتيل، ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بإخراج سكين من طيات ملابسه وطعنه في صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت إبلاغ الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.